Прокуратура заинтересовалась ульяновским ТЦ, где пожар тушили при играющих детях

Прокуратура Ульяновска проводит проверку по факту пожара над детской игровой зоной в местном торговом центре "Созидатель". Причиной для этого послужили опубликованные в соцсетях кадры, на которых сотрудники ТЦ тушат огонь, пока малыши продолжают развлекаться.

Ранее Лайф писал, что в "Созидателе" не посчитали пожар над детской площадкой поводом для эвакуации посетителей. Сотрудники решили просто потушить вспыхнувший, предварительно, из-за короткого замыкания огонь. Когда работники возились, малыши продолжали играть. В соцсетях на инцидент отреагировали резко: пользователи напомнили о страшном пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унёс жизни 60 человек.