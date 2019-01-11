Прокуратура заинтересовалась ульяновским ТЦ, где пожар тушили при играющих детях

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Прокуратура заинтересовалась ульяновским ТЦ, где пожар тушили при играющих детях

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Прокуратура Ульяновска проводит проверку по факту пожара над детской игровой зоной в местном торговом центре "Созидатель". Причиной для этого послужили опубликованные в соцсетях кадры, на которых сотрудники ТЦ тушат огонь, пока малыши продолжают развлекаться.

Ранее Лайф писал, что в "Созидателе" не посчитали пожар над детской площадкой поводом для эвакуации посетителей. Сотрудники решили просто потушить вспыхнувший, предварительно, из-за короткого замыкания огонь. Когда работники возились, малыши продолжали играть. В соцсетях на инцидент отреагировали резко: пользователи напомнили о страшном пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унёс жизни 60 человек.

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