Защита попросила пересмотреть дело "ловца покемонов" Руслана Соколовского

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Защита попросила пересмотреть дело "ловца покемонов" Руслана Соколовского

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Блогер Руслан Соколовский. Фото: © РИА Новости/павел Лисицын

Если ходатайство будет удовлетворено, блогеру могут сократить срок условного осуждения, после чего судимость будет погашена.

Защита просит пересмотреть дело блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок после "ловли покемонов" в храме. Как сообщает РИА "Новости", соответствующее ходатайство подал его адвокат Алексей Бушмаков в связи со смягчением статьи об экстремизме.

— Мы заявили ходатайство в Верх-Исетский суд (Екатеринбурга. — Прим. ред.), но, возможно, по месту жительства будет рассмотрение — в Санкт-Петербурге, — сказал адвокат.

По словам Бушмакова, если ходатайство будет удовлетворено, блогеру могут сократить срок условного осуждения, после чего судимость будет погашена.

Сейчас из-за наличия судимости Соколовский не может покидать страну и полноценно пользоваться своими банковскими счетами.

Напомним, Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих, а также в разжигании ненависти и вражды и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно. Позднее приговор был смягчён.

Напомним, что в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме.

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