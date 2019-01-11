СМИ: Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января намерен повысить ставки по ипотеке на 1 процентный пункт. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в кредитной организации.

По словам собеседника издания, изменения коснутся кредитов как на новостройки, так и на готовое жильё. При первоначальном взносе менее 20% ипотечные ставки будут ещё выше — дополнительно на 0,2 процентных пункта.

Ранее Лайф писал, что в первый день нового года ставки по ипотеке повысил ВТБ. Рост составил 0,6 процента.