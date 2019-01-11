В Совфеде назвали катастрофической ситуацию с уровнем жизни на Украине

Сенатор Игорь Морозов отметил, что предстоящие на Украине выборы предоставят людям право выбрать достойную власть.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с Лайфом заявил о катастрофической ситуации в жизни простых украинцев. Так сенатор прокомментировал информацию о падении в соседней стране пенсионных выплат и уровня жизни в целом .

— Ситуация в социальной сфере Украины обстоит гораздо хуже, чем это показывает официальная статистика правительства Украины и Петра Порошенко. Катастрофическая потеря ВВП, потеря позиций на международных рынках аграрного сектора Украины, где когда-то Украина экспортировала более 20 миллионов тонн зерна, а теперь только 1 миллион тонн имеет право отправлять в ЕС, — отметил Морозов.

Он добавил, что теперь Украина "завозит мясо свинины в пять раз больше, чем это было в прошлом году", хотя ранее была первым экспортёром культового для страны продукта на рынках СНГ — сала.

— Поэтому, если говорить о социальной сфере, то не только пенсии, которые упали в несколько раз, но и тарифы ЖКХ, которые возросли в несколько раз, — всё это наносит колоссальный удар по жизни украинцев, у которых впереди выборы президента, — добавил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что на предстоящих выборах президента страны у украинцев будет право "выбрать себе власть, достойную этого славянского народа".