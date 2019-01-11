Экологи просят Зюганова наказать иркутского губернатора за незаконную охоту

Поскольку Сергей Левченко состоит в коммунистической партии, активисты считают, что действия главы региона должны получить оценку со стороны руководства политического объединения.

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой проверить информацию об участии его однопартийца, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в незаконной охоте на медведя. Напомним, что поводом для скандала послужила видеозапись, которая ранее появилась в соцсетях. Судя по кадрам, чиновник застрелил спящего медведя, а затем уже мёртвое животное выволокли из берлоги на верёвке.

По мнению экологов, оценку действиям губернатора должна дать партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности. Если функционеры также сочтут действия Левченко нарушением, они требуют решить вопрос о применении к нему мер дисциплинарного воздействия на партийном уровне.

— Высокий пост губернатора и дружеские отношения с Вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией — это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на Вас лично и на всю партию, — цитирует обращение ВООП к Зюганову агентство РАПСИ.

Ранее прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой мог принимать участие губернатор региона Сергей Левченко. По данным ведомства, у подозреваемых не было необходимых разрешительных документов на отстрел медведя и других животных.