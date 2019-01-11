Самолёт пришлось экстренно возвращать в Москву из-за незакрытой двери

Самолёт в итоге благополучно приземлился. На его борту находилось 47 человек, никто не пострадал.

В столичный аэропорт Внуково сегодня пришлось возвращать вылетевший в Белгород самолёт авиакомпании "Руслайн". Как сообщает "Интерфакс", причиной этого стало срабатывание датчика о незакрытой двери.

— Командир принял решение вернуться во Внуково и дополнительно проверить самолёт, — сказал источник агентства.

Самолёт в итоге благополучно приземлился. На его борту находилось 47 человек, никто не пострадал. О результатах проверки судна пока не сообщается.

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