Самолёт пришлось экстренно возвращать в Москву из-за незакрытой двери

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Самолёт пришлось экстренно возвращать в Москву из-за незакрытой двери

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Самолёт в итоге благополучно приземлился. На его борту находилось 47 человек, никто не пострадал.

В столичный аэропорт Внуково сегодня пришлось возвращать вылетевший в Белгород самолёт авиакомпании "Руслайн". Как сообщает "Интерфакс", причиной этого стало срабатывание датчика о незакрытой двери.

— Командир принял решение вернуться во Внуково и дополнительно проверить самолёт, — сказал источник агентства.

Самолёт в итоге благополучно приземлился. На его борту находилось 47 человек, никто не пострадал. О результатах проверки судна пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что СК проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7.

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