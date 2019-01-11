Станислав Садальский перенёс операцию на сердце

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Станислав Садальский перенёс операцию на сердце

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Актёр рассказал поклонникам, что ему было мастерски проведено стентирование органа.

Актёр Станислав Садальский сообщил в посте в "Инстаграме" о перенесённой операции на сердце. Ему было проведено стентирование — установка специального каркаса в орган. Подписчикам актёр объяснил, что главное в процедуре — чтобы у врача-хирурга не дрогнула рука. Садальский отметил мастерство доктора, проводившего операцию.

— Я задышал полной грудью, — сообщил актёр.

Об обращении за врачебной помощью актёр также сам накануне сообщил в посте в "Инстаграме".

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