Договор подпишем, или так? На Украине вступил в силу закон о сексе по согласию

Определяется, что изнасилование — это совершение действий сексуального характера... без добровольного согласия потерпевшего.

На Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс по статье об изнасиловании. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на текст законодательного документа.

— Сегодня, 11 января, вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие, — говорится в сообщении.

Как указано в тексте, изнасилование — это совершение действий сексуального характера... без добровольного согласия потерпевшего. Совершившему данное преступление грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

От 5 до 10 лет получают преступники, жертвами которых стали супруги или бывшие супруги, или лицо, с которым виновный находится или находился в семейных или близких отношениях, а также с коллегами или подчинёнными и в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности.

Изнасилование, совершённое группой лиц, или изнасилование несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. Изнасилование ребёнка младше 14 лет карается сроком от 8 до 15 лет.

В случае если действия повлекли тяжкие последствия, обвиняемому полагается тюремный срок от 10 до 15 лет.