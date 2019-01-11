Минкомсвязи оценило законопроект о наказании за оскорбление властей в Интернете

В ведомстве напомнили, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать своё мнение, а вот использование неприличной лексики законом запрещено.

Минкомсвязи не поддерживает внесённый на рассмотрение Госдумы законопроект об административном наказании за оскорбление в Интернете в адрес госвласти. Как сообщил "Ведомостям" замглавы ведомства Алексей Волин, в предложенной редакции законопроекта термины, касающиеся оскорблений, можно трактовать слишком широко.

В то же время представитель ведомства напоминает, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать своё мнение. Но в законодательстве также имеются ограничения на публичное использование ненормативной лексики.

— Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы, — добавил он.

В свою очередь в беседе с RNS Волин уточнил, что вопросы есть лишь к текущей формулировке законопроекта.

— Что касается самой концепции, то с ней, по нашему мнению, можно работать, — подчеркнул замглавы ведомства.

Отметим, что в понедельник этот законопроект будет рассматриваться на расширенном заседании Государственной думы. В заседании будут участвовать эксперты из комитета и приглашённые специалисты. Документ предлагает дополнить статью "Мелкое хулиганство" ответственностью за распространение в Сети материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.