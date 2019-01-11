Лечили от кишечной инфекции. СК завёл дело после смерти ребёнка от менингита

Врачам не удавалось установить настоящий диагноз юного пациента, а когда его выяснили, было уже поздно.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего Глеба в больнице города Копейска от менингита. Об этом пишет портал 74.ru со ссылкой на представителя СКР по Челябинской области.

Ребёнок почувствовал себя плохо 17 декабря 2018 года — у него поднялась температура и началась рвота. 19 декабря пятилетнего Глеба доставили в инфекционное отделение горбольницы №1. Малыш жаловался на острую боль в голове и ногах. Установить настоящий диагноз юного пациента врачам удалось слишком поздно. Сутки мальчика лечили от кишечной инфекции.

20 декабря ребёнку стало хуже — и его перевели в реанимацию. Спустя час родителям сообщили страшную новость — их сын умер. При этом в справке о смерти маленького Глеба указан диагноз: отёк мозга, менингит.

В СКР уточнили, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначен ряд экспертиз, опрашивается персонал больницы.