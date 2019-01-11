Посидели у мигалки. Трое россиян пойдут под суд за фотосессию на авто Росгвардии

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Посидели у мигалки. Трое россиян пойдут под суд за фотосессию на авто Росгвардии

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Находившуюся в состоянии алкогольного опьянения троицу обвинили в оскорблении представителей власти.

Во Владивостоке будут судить троих мужчин, устроивших пьяный дебош возле ночного клуба. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года три местных жителя в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбили прибывших к клубу сотрудников Росгвардии. А перед этим мужчины забрались на служебный автомобиль, устроив на нём фотосессию.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в суд.

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