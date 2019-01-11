Посидели у мигалки. Трое россиян пойдут под суд за фотосессию на авто Росгвардии

Находившуюся в состоянии алкогольного опьянения троицу обвинили в оскорблении представителей власти.

Во Владивостоке будут судить троих мужчин, устроивших пьяный дебош возле ночного клуба. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года три местных жителя в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбили прибывших к клубу сотрудников Росгвардии. А перед этим мужчины забрались на служебный автомобиль, устроив на нём фотосессию.

Красивые фото на машине с мигалкой обернулись судом.



Трое жителей Владивостока обвиняются в оскорблении представителей власти. Возле ночного клуба они устроили фотосессию на служебном автомобиле и публично оскорбили сотрудников Росгвардии.



Следствие завершено, дело ушло в суд pic.twitter.com/uswCYKMkpR — Следственный комитет (@sledcom_rf) 11 января 2019 г.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в суд.