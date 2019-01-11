В Ингушетии уволили главврача роддома, где младенцу заклеили рот

При этом подчёркивается, что персонал медучреждения не имеет отношения к выходке и с малышом так поступил, предположительно, автор ролика.

Главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева лишилась должности после появления в соцсетях ролика с младенцем, которому заклеили рот лейкопластырем. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Марем Арапханова.

— Сам факт, что соска была заклеена не медработником, — это точно, с какой целью было сделано — разбираются правоохранительные органы. Организация работы медперсонала должна была быть более чёткой, — заявила глава Минздрава Ингушетии ТАСС.

По её словам, как постороннему человеку удалось зайти в палату и наклеить пластырь младенцу, а затем снять это всё на видео, также установит следствие. Арапханова добавила, что произошедшее на здоровье малыша никак не повлияло.

Ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту появления видеоролика с младенцем, которому заклеили рот лейкопластырем.