Китайцы бросили "монетки на удачу" в двигатель и надолго застряли в аэропорту

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Китайцы бросили "монетки на удачу" в двигатель и надолго застряли в аэропорту

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Полицейским и службам аэропорта так и не удалось выяснить, кто мог "благословить" воздушное судно таким образом.

Рейс авиакомпании China Eastern из Аньцина в Шанхай был задержан на два часа из-за "монеток на удачу". Об этом сообщает портал SHINE.

Одна из монет была обнаружена на краю обшивки самолёта, другая — на лётном поле. Это вызвало опасение, что кто-то из пассажиров рейса решил бросить их в двигатель на удачу.

Один из очевидцев рассказал, что в салоне самолёта по громкой связи было сделано объявление. Пассажиров просили сообщить, если они бросали монеты в двигатель. Затем на борт воздушного судна поднялся полицейский. Он пообещал, что признавшийся в бросании монет не будет наказан. На призыв офицера никто не ответил. Правоохранители проверили видео с камер наблюдения, после чего исключили вероятность того, что кто-то из пассажиров попал монетой в двигатель.

В 2017 году в Китае из-за бросавшей "на удачу" монеты в двигатель самолёта пенсионерки вылет самолёта пришлось задержать на пять часов. Наказывать пожилую женщину не стали. Отмечается, что подобное поведение может привести к уголовным обвинениям.

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