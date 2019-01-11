Китайцы бросили "монетки на удачу" в двигатель и надолго застряли в аэропорту

Полицейским и службам аэропорта так и не удалось выяснить, кто мог "благословить" воздушное судно таким образом.

Рейс авиакомпании China Eastern из Аньцина в Шанхай был задержан на два часа из-за "монеток на удачу". Об этом сообщает портал SHINE.

Одна из монет была обнаружена на краю обшивки самолёта, другая — на лётном поле. Это вызвало опасение, что кто-то из пассажиров рейса решил бросить их в двигатель на удачу.

China Eastern MU5540 from Anqing #AQG to Shanghai #SHA was delayed for nearly two hours today due to two coins were found on the apron in front of one engine. The owner of these coins are still unknown.

Photo via Weibo. pic.twitter.com/szAN8MXr0d — VariFlight (@VariFlight) 8 января 2019 г.

Один из очевидцев рассказал, что в салоне самолёта по громкой связи было сделано объявление. Пассажиров просили сообщить, если они бросали монеты в двигатель. Затем на борт воздушного судна поднялся полицейский. Он пообещал, что признавшийся в бросании монет не будет наказан. На призыв офицера никто не ответил. Правоохранители проверили видео с камер наблюдения, после чего исключили вероятность того, что кто-то из пассажиров попал монетой в двигатель.

В 2017 году в Китае из-за бросавшей "на удачу" монеты в двигатель самолёта пенсионерки вылет самолёта пришлось задержать на пять часов. Наказывать пожилую женщину не стали. Отмечается, что подобное поведение может привести к уголовным обвинениям.