"Хочешь стать?" Кандидат в президенты Украины Шевченко ищет жену

На предвыборном сайте политика также размещена форма для заполнения, где "кандидат" в жёны может внести данные о себе.

Кандидат в лидеры Незалежной, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко объявил кампанию по поиску жены. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Да, я хочу найти свою любовь, хочу создать семью, хочу детей, — написал он.

Шевченко сопроводил свой пост фотографией на фоне билборда, где написано, что он ищет жену.

— Хочешь стать женой президента? Игорь Шевченко ищет жену, — написано на плакате.

Информация об этом также размещена на предвыборном сайте кандидата в президенты, и, кроме того, есть даже специальная форма, где претендент в жёны может внести информацию о себе.