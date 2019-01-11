"Хочешь стать?" Кандидат в президенты Украины Шевченко ищет жену

Кандидат в лидеры Незалежной, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко объявил кампанию по поиску жены. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Да, я хочу найти свою любовь, хочу создать семью, хочу детей, — написал он.
Шевченко сопроводил свой пост фотографией на фоне билборда, где написано, что он ищет жену.
— Хочешь стать женой президента? Игорь Шевченко ищет жену, — написано на плакате.
Информация об этом также размещена на предвыборном сайте кандидата в президенты, и, кроме того, есть даже специальная форма, где претендент в жёны может внести информацию о себе.
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