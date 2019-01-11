Фонд национального благосостояния за 2018 год увеличился на 7,6%

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за минувший год вырос на 7,6% — с 3,75 триллиона рублей до 4,036 триллиона рублей. Согласно материалам Минфина РФ, в пересчёте на доллары размер составил $58,097 миллиарда.

При этом фонд получил в 2018 году от размещения средств в финансовых активах 58 млрд 195,6 млн рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 923,3 миллиона. Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за минувшие 12 месяцев составила 489 млрд 716,7 млн рублей.