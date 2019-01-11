Макрон отказался ехать на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает BFMTV.
Как отмечается, отказ от поездки связан со слишком плотным январским графиком французского лидера. В качестве одной из возможных причин указаны общенациональные дебаты, которые формально стартуют в середине января.
Ранее визит на экономический форум в Швейцарии отменил президент США Дональд Трамп. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме.
Экономический форум в Давосе пройдёт с 22 по 25 января.
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