Макрон отказался ехать на Всемирный экономический форум в Давосе

В администрации французского лидера заявили, что отказ связан со слишком плотным графиком Макрона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает BFMTV.

Как отмечается, отказ от поездки связан со слишком плотным январским графиком французского лидера. В качестве одной из возможных причин указаны общенациональные дебаты, которые формально стартуют в середине января.

Ранее визит на экономический форум в Швейцарии отменил президент США Дональд Трамп. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме.

Экономический форум в Давосе пройдёт с 22 по 25 января.