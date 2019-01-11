СМИ: Из ресторана в Москве похищен фигурант дела об убийстве Вороненкова

В квартире похищенного мужчины был проведён обыск. Правоохранители обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

Фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко был похищен накануне из одного из ресторанов в Москве. Об этом сообщает издание "Росбалт".

СМИ утверждает, что ресторан, в котором произошёл инцидент, служил Василенко как офис.

— Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь, — отмечается в публикации.

Затем, как отмечает издание, неизвестные погрузили мужчину в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Квартиру, которую арендовал Василенко, обыскали правоохранители. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия, взрывчатки и снайперские винтовки.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России начал проверку по факту похищения человека вблизи ресторана, расположенного на проспекте Мира в Москве.