Минтранс опроверг, что новую полосу в Шереметьево будут использовать ограниченно

Отмечается, что этого удастся добиться за счёт внедрения новых технологий, в том числе маневрирования в районе аэродрома.

Третья взлётно-посадочная полоса в московском аэропорту Шереметьево будет использоваться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

— Её эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений... Этого удастся добиться за счёт внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, технология позволит точно выдерживать заданные траектории полётов над жилой застройкой.

Ранее сообщалось, что из-за высокого авиационного шума на новой ВПП будет ограничено количество рейсов по ночам, поскольку полоса близко расположена к густонаселённым пунктам — Лобне (5 км), Сходне (3 км) и Зеленограду (5 км).