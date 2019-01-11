Блогер Шарий подаёт в суд на Порошенко

Истца возмутили слова главы государства о том, что он "работает на Россию" и не является украинским журналистом.

Журналист и блогер Анатолий Шарий заявил, что подаст в суд на президента Украины Петра Порошено. Об этом он сообщил в ролике, который разместил в своём видеоблоге на YouTube.

Ранее Порошенко обвинил Шария в работе на Россию, заявив, что блогер не является украинским журналистом.

— Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист, — прокомментировал Шарий своё решение судиться с президентом.

Как ожидается, юридическим сопровождением иска блогера будет заниматься команда Андрея Портнова — бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича.