СК возбудил дело после похищения мужчины возле ресторана в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в связи с похищением мужчины после перестрелки возле одного из ресторанов в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "незаконный оборот оружия", — сказала она.

Напомним, накануне неизвестные расстреляли и похитили посетителя одного из ресторанов Москвы. В городе был введён план "Перехват". Позднее СМИ сообщили, что из заведения был похищен фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова.