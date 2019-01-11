"Процесс затянется". Политолог оценил, когда американские войска покинут Сирию

Процесс вывода американского контингента из Сирии может надолго затянуться из-за существующих между США и Турцией разногласий. А может вообще никогда не состояться. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Борис Межуев.

— Он [вывод войск США из САР] может даже не начаться, потому что противоречия между Турцией и командой национальной безопасности Трампа, ясно обозначившиеся на прошлой неделе, вполне могут этот процесс просто не допустить, его развёртывание. Уже ясно, что процесс затянется как минимум на пять месяцев, — заявил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря 2018 года объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии в связи с "окончательной победой над ИГИЛ*". 29 декабря сообщалось, что первая группировка США покинула республику. Позднее СМИ сообщали, что Трамп продлил срок вывода американских военных. Сегодня стало известно о возобновлении процесса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.