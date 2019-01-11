Захарова: США уходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться

Такой вывод, по словам дипломата, можно сделать по публикациям президента США Дональда Трампа в "Твиттере" и комментариям, которые пишут пользователи Сети под этими высказываниями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты выходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться.

— На сегодняшний момент складывается ощущение, что уходят так, что ищут повод, как говорится в одном нашем всеми любимом фильме, чтобы остаться, — сказала она.

Такой вывод, по словам Захаровой, можно сделать по публикациям президента США Дональда Трампа в "Твиттере" и комментариям, которые пишут пользователи Сети под высказываниями американского лидера.

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*. 11 января о таком же решении объявляет Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.