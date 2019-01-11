Помпео ушёл от ответа на вопрос, является ли арестованный американец шпионом

Ранее политик заявлял, что Вашингтон уделяет "этому вопросу большое внимание на самых высоких уровнях".

Госсекретарь США Майкл Помпео уклонился от ответа на вопрос, может ли он подтвердить, что задержанный в Москве Пол Уилан не шпион. Его беседа с журналистами прошла на канале Fox News.

— По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела, — сказал Помпео.

Ранее политик заявлял, что Вашингтон уделяет "этому вопросу большое внимание на самых высоких уровнях", пишет ТАСС. Также он отметил, что американская сторона рассчитывает получить от России "больше информации об обвинениях", выдвинутых в адрес Уилана.

Помимо того, Помпео заявил, что Вашингтон потребует немедленного освобождения задержанного гражданина США.

Напомним, 48-летнего американца Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что Уилан приехал в Россию на свадьбу, правда, на празднике так и не появился.