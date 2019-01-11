Преступники, трепещите! На улицах Москвы появится система распознавания лиц

Отмечается, что записи с камер помогают в расследовании порядка 70% правонарушений.

Система распознавания лиц для поиска преступников, которая уже работает в московском метро, в этом году появится и на видеокамерах на столичных улицах. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться, — написал градоначальник.

Собянин уточнил, что в прошлом году в столице было установлено более семи тысяч камер видеонаблюдения. Таким образом, сейчас во дворах, в подъездах, парках, школах, детсадах, больницах и в других общественных местах Москвы функционирует около 170 тысяч камер. Как отметил мэр, записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений, а также помогают пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах.