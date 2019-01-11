Приехавший в Россию колумбийский ветеринар рассказал о желании найти здесь жену

Мужчина отмечает, что очень хочет "когда-нибудь получить российское гражданство".

Ветеринар из Колумбии Себастьян Лемус приехал в Россию в начале 2018 года, не зная ни слова на русском языке. В интервью изданию ПРОВИНЦИЯ.РУ мужчина признался, что пока живёт один, а в перспективе хочет жениться на русской девушке.

По словам Лемуса, у него шестидневная рабочая неделя и такой график его вполне устраивает. На ферму его и ещё нескольких человек отвозит рабочая машина.

— Живу я один — жениться пока не планирую. Но знаю точно, что женюсь именно в России и именно на русской девушке. Вот язык выучу получше. А ещё очень хочу когда-нибудь получить российское гражданство, — заявил колумбиец.

Лемус отметил, что тоскует по дому, поэтому уговорил свою маму переехать жить в Россию. Скоро женщина прилетит к любимому сыну. Отец ветеринара покидать родную страну отказался.

Себастьян добавил, что Россия ему очень нравится, но он никак не может привыкнуть к русской зиме — всё время мёрзнет.

— Главное, что люди здесь добрые, и это согревает, — сказал Лемус, отметив, что обожает русскую баню.

На ферме колумбиец числится ветеринаром-консультантом. Он помогает молодому персоналу, даёт советы. Языкового барьера между ними нет — многие молодые специалисты владеют английским языком.