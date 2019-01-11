Время неона. Vogue назвал главный модный тренд года

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Время неона. Vogue назвал главный модный тренд года

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Фото: © Pixabay

Такой вывод сделали журналисты, проведя анализ аккаунтов fashion-блогеров, знаменитостей и моделей.

Самым первым модным трендом наступившего 2019 года стали кислотные цвета в одежде и причёске. Об этом сообщает американский журнал Vogue.

Такой вывод сделали журналисты, проведя анализ аккаунтов fashion-блогеров, знаменитостей и моделей.

Ожидается, что неон будет модным на протяжении всего 2019 года.

В пример журнал привёл модель Кендалл Дженнер, которая в своём инстаграме обнародовала образ с использованием неонового зелёного цвета.

Основательница косметического бренда Кайли Дженнер перекрасила, например, волосы в голубой цвет, а участники поп-дуэта Amiaya из Японии — в кислотно-розовый.

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