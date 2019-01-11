В Ульяновске самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку

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В Ульяновске самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку

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Фото: © Pixabay/Fuzz

В экстренной службе региона рассказали, что на борту воздушного судна находилось шесть человек.

В Ульяновске из-за технических проблем со стойкой шасси совершил аварийную посадку самолёт Ту-204. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— Предварительно, после взлёта не убралось шасси. Самолёт благополучно сел обратно в Ульяновске, — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находилось шесть человек. Обстоятельства происшествия и принадлежность самолёта уточняются.

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