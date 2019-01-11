Более 200 человек эвакуировали из школы в Москве из-за пожара — видео

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Более 200 человек эвакуировали из школы в Москве из-за пожара — видео

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Из школы на улице Академика Анохина в Москве были экстренно эвакуированы 184 ученика и 35 сотрудников из-за пожара. Предварительно, огонь вспыхнул в одном из кабинетов на третьем этаже.

На кадрах с места происшествия видно, что дым валит из окон учебного заведения, также слышны крики переполошившихся учеников. В МЧС назвали предварительной причиной возгорания короткое замыкание. Пожар был ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал.

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