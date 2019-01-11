Побила и заклеила рот. В Курской области воспитательницу отдали под суд

Женщину обвиняют в двух случаях избиения одного воспитанника и заклеивании рта скотчем — другого.

В Курской области назначено судебное разбирательство в отношении 39-летней воспитательницы, которую обвиняют в избиении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года женщина напала на одного из воспитанников.

— Обвиняемая, находясь в детском саду, расположенном в посёлке Коренево, разозлившись на поведение четырёхлетнего воспитанника детского сада, толкнула его рукой, в результате чего он упал под стол, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 июня 2017 года воспитательница ударила этого же ребёнка по лицу. В этом же месяце ещё одному, трёхлетнему, воспитаннику она заклеила рот скотчем. По данным следствия, женщина "разозлилась на поведение" детей.

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