МИД Украины советует голосовать на родине проживающим в России соотечественникам

Внешнеполитическое ведомство напомнило о ликвидации пяти избирательных участков в России.

Проживающим в России украинцам посоветовали голосовать по месту своей регистрации на родине. С такой рекомендацией к гражданам обратился МИД страны, сообщает УНН.

Ведомство напомнило, что ЦИК страны ликвидировала все избирательные участки на территории России. Проживающие в РФ украинцы могут проголосовать, например, при посольствах страны в Финляндии, Грузии и Казахстане.

— Вместе с тем гражданам Украины, которые временно находятся в РФ и имеют паспорта гражданина Украины (т.н. внутренний украинский паспорт), рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на Украине, — приводит агентство комментарий внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что число граждан страны, которые захотят проголосовать на выборах президента на территории РФ, будет малым. Депутат Рады Вадим Рабинович назвал слова министра ахинеей, отметив, что в стране "правят дебилы". Апелляционный суд Украины отклонил иск депутатов по поводу решения ЦИК о закрытии всех избирательных участков на территории России.