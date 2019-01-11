В Приморье иномарка на полном ходу влетела в "газель" и пять легковушек — видео

На кадрах видно, что иномарка разогналась и начала буквально сносить находящиеся рядом автомобили.

Во Владивостоке в результате массовой аварии с участием маршрутного автобуса и шести легковушек пострадали 16 человек, 14 из них госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— Водитель автомашины "Тойота-Краун" 1995 года рождения не справился с рулевым управлением, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом "Газель", — рассказали в управлении.

На кадрах видно, что иномарка разогналась и начала буквально сносить идущие рядом машины — маршрутку и пять легковушек. Автобус от удара опрокинуло набок и отбросило. В момент ДТП в автобусе находилось 17 человек, сильнее всего пострадал водитель. По данным местных СМИ, мужчина лишился руки.

В МВД также уточнили, что из 14 госпитализированных двое детей — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Все раненые находятся в краевой клинической больнице № 2.

В отношении 23-летнего виновника аварии составили пока два административных протокола — за перебор с тонировкой и отсутствие полиса ОСАГО. Примечательно, что молодой человек отделался шоком. По предварительной версии, ему стало плохо во время движения и он вылетел на встречку. Для установления точных причин произошедшего назначены экспертизы.