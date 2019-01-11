Собянин предложил москвичам выбрать главные события города за год

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать главные городские события 2018 года. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин".
— Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года? — обратился мэр к жителям города через Twitter.
Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года? Расскажите на портале @citizenmoscow https://t.co/rVozwFLzQC #активныйгражданин #АГ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 января 2019 г.
В рамках голосования москвичам предлагается выбрать "самые важные результаты в культуре, здравоохранении, строительстве и достижения Москвы на международной и российской аренах".
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