Собянин предложил москвичам выбрать главные события города за год

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Собянин предложил москвичам выбрать главные события города за год

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Предлагается сделать это отдельно в сферах культуры, строительства, здравоохранения, на международной и российской аренах.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать главные городские события 2018 года. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин".

— Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года? — обратился мэр к жителям города через Twitter.

В рамках голосования москвичам предлагается выбрать "самые важные результаты в культуре, здравоохранении, строительстве и достижения Москвы на международной и российской аренах".

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