Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев! "Бутырка" спела про арестованных футболистов

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Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев! "Бутырка" спела про арестованных футболистов

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Артисты поздравили спортсменов с Новым годом и заверили в том, что не все на воле против них.

Участники российской шансон-группы "Бутырка" поддержали футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО. Музыканты сняли короткий клип на песню "Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев!" со словами поддержки.

Музыканты поздравили спортсменов с Новым годом и спели о том, что не все на воле против них. Согласно тексту их песни, "без драки пьянка не удалась".

Напомним, футболистов Мамаева и Кокорина поместили под арест после того, как 8 октября они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

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