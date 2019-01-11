Бросила в снег и ранила. Под Волгоградом мать пыталась убить 10-месячного сына

Всё происходило на глазах восьмилетней девочки, которая смогла убежать и рассказать всё отцу.

Жительница города Котельниково Волгоградской области посреди улицы пыталась убить своего 10-месячного сына. Преступление она совершала на глазах восьмилетней дочки, сообщает местный портал V1.ru.

По данным издания, всё это произошло накануне, 10 января, вечером. Около 16:00 26-летняя жительница вместе с грудничком забрала восьмилетнюю дочь из школы. Девочке она сказала, что идут к бабушке, но пошла совершенно на другую улицу.

— У дома № 12 мать двоих детей остановилась и сняла с младенца крестик, а с дочери — серьги. Украшения жительница города Котельниково бросила в снег, после чего уже на территории домовладения, полностью раздев сына, нанесла ему два удара в шею ножницами, — говорится в сообщении.

В какой-то момент она уронила ножницы, а школьница, находившаяся рядом, отбросила их и убежала домой к отцу. Ему же она и рассказала о случившемся. Тот вызвал скорую на место происшествия.

По данному факту проводится проверка. За жизнь малыша борются врачи.