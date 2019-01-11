Критик Соседов о Бузовой на "Евровидении": Ноль перспектив

По мнению эксперта, России не стоит относиться к участию в этом конкурсе слишком серьёзно. Но и "срамиться на всю Европу" тоже не следует.

Музыкальный критик Сергей Соседов скептически отнёсся к публикации шорт-листа с именами претендентов на участие в конкурсе "Евровидение" от России. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. В частности, кандидатура Бузовой в этом списке вызывала у нашего собеседника недоумение.

— По поводу перспектив Бузовой? Никаких перспектив у неё нет, абсолютно ноль перспектив. Она не талантлива, у неё нет слуха, к сожалению, у неё нет голоса, она бездарна, надо называть вещи своими именами. Даже на фонограммах её голос звучит фальшиво, — заявил эксперт.

Но в целом, по словам Соседова, для России участие в этом конкурсе не имеет весомого значения. На его взгляд, на этой площадке с руки соревноваться маленьким европейским странам, таким как Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Голландия, Румыния, Болгария или Украина. Для России, по мнению музыкального критика, это лишь "детская игра".

— Конечно, можно участвовать просто для обозначения присутствия своего в Европе, так как это делает, кстати, Франция — одна из стран- законодательниц конкурса, — рассуждает Соседов. — Она вообще не конкурирует, так же как Великобритания, Германия. Они просто обозначают своё участие, но там явно нет цели выиграть. Так же должна поступать и Россия.

Там образом, по мнению Соседова, участвовать нужно, но не слишком надеяться на успех, а отправить можно любого исполнителя, который справится с выступлением достойно.

— Просто надо уберечь себя от попадания на этот конкурс уж совсем бездарных людей, таких как Бузова, чтобы не срамиться на европейском уровне, — заключил он.

Напомним, что помимо поющей ведущей в списке претендентов фигурируют Александр Панайотов, Егор Крид, Manizha, Лена Темникова, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. В этом году международный песенный конкурс пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать" в израильском городе Тель-Авиве.