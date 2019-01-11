"Это уже опасно". Меркель предостерегла Европу от катастрофы

По мнению главы немецкого кабмина, чтобы избежать опасности, государствам ЕС необходимо сотрудничать.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика национализма и набирающие в Европе популярность националистические движения чреваты для региона катастрофой. Своё мнение она озвучила во время своей первой за последние пять лет поездки в Афины.

В ходе совместного с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом брифинга Меркель назвала главу правительства страны своим союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям". Канцлер отметила, что европейским государствам нужно сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе. Позже она раскритиковала популистов за призывы действовать поодиночке.

Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе… Это уже опасно Ангела Меркель

Приезд немецкого канцлера спровоцировал массовые протесты в Афинах. Не менее тысячи активистов и представителей левых партий вышли вечером 10 января на улицы греческой столицы.​ Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.​