"Это уже опасно". Меркель предостерегла Европу от катастрофы

Читайте также

"Это уже опасно". Меркель предостерегла Европу от катастрофы

150

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

По мнению главы немецкого кабмина, чтобы избежать опасности, государствам ЕС необходимо сотрудничать.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика национализма и набирающие в Европе популярность националистические движения чреваты для региона катастрофой. Своё мнение она озвучила во время своей первой за последние пять лет поездки в Афины.

В ходе совместного с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом брифинга Меркель назвала главу правительства страны своим союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям". Канцлер отметила, что европейским государствам нужно сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе. Позже она раскритиковала популистов за призывы действовать поодиночке.

Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе… Это уже опасно

Ангела Меркель

Приезд немецкого канцлера спровоцировал массовые протесты в Афинах. Не менее тысячи активистов и представителей левых партий вышли вечером 10 января на улицы греческой столицы.​ Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.​

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×