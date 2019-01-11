Болтон заявил о готовности США обсудить с Россией безопасность сирийских курдов

Советник Трампа отметил, что этот народ находится сейчас в очень сложной ситуации.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность переговоров с Россией по вопросу обеспечения безопасности курдов в Сирии. Об этом Болтон рассказал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

— Курды находятся в очень сложном положении, и президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.), пообщавшись с президентом Эрдоганом, думает о том, что они были нашими союзниками и необходимо удостовериться в том, что они не пострадают. Об этом мы ведём переговоры с Турцией. В случае необходимости мы обсудим это и с Россией, — заявил Болтон.

Сам Эрдоган заявлял, что Турция не может принять заявления Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вывод войск США из Сирии. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Соединённые Штаты выходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться.