СК завёл дело по факту обстрела со стороны ВСУ авто предприятия "Вода Донбасса"

Читайте также

СК завёл дело по факту обстрела со стороны ВСУ авто предприятия "Вода Донбасса"

5

Автомобиль предприятия "Вода Донбасса", который был обстрелян Вооружёнными силами Украины 10 января 2019 года. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

В ведомстве подчеркнули, что такими действиями Украина продолжает игнорировать достигнутые договорённости о прекращении огня.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ автомобиля предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой Народной Республике. Тогда пострадало три человека, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, 10 января неустановленные военнослужащие ВСУ произвели прицельный огонь из тяжёлого вооружения по гражданскому автомобилю ЗИЛ.

Как отметили в СКР, такими действиями Украина продолжает игнорировать достигнутые договорённости о прекращении огня.

Уголовное дело возбуждено по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×