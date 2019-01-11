СК завёл дело по факту обстрела со стороны ВСУ авто предприятия "Вода Донбасса"

В ведомстве подчеркнули, что такими действиями Украина продолжает игнорировать достигнутые договорённости о прекращении огня.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ автомобиля предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой Народной Республике. Тогда пострадало три человека, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, 10 января неустановленные военнослужащие ВСУ произвели прицельный огонь из тяжёлого вооружения по гражданскому автомобилю ЗИЛ.

Как отметили в СКР, такими действиями Украина продолжает игнорировать достигнутые договорённости о прекращении огня.

Уголовное дело возбуждено по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".