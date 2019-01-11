Предполагаемый внук Григория Распутина сдал тест ДНК, но этого мало

Чтобы поставить все точки над i, в Москву из Франции прилетела признанная правнучка прорицателя Лоранс Ио-Соловьефф.

В родном селе одной из самых загадочных фигур в истории России — Григория Распутина — несколько лет назад объявился якобы внук провидца. Чтобы доказать родство, 70-летний Виктор Пролубщиков согласился на генетическую экспертизу. Результаты огласили в передаче "Пусть говорят" на Первом канале.

Признанные родственники Распутина считают Пролубщикова лжецом, однако односельчане не сомневаются в его родстве с провидцем. Чтобы поставить все точки над i, в Москву из Франции прилетела правнучка прорицателя Лоранс Ио-Соловьефф.

— Вероятность того, что Лоранс и Виктор Пролубщиков являются родственниками, составляет 22,25%. То, что они не родственники, вероятность равна 76,56%, — озвучил ведущий передачи Дмитрий Борисов результаты ДНК-теста.

Приглашённый в студию эксперт объяснил, что из-за дальности родства проведение генетического исследования затрудняется. В этом случае нужно проведение более обширных экспертиз. Поэтому ответить на вопрос, является ли Пролубщиков внуком Распутина, на основе полученных результатов ДНК-теста нельзя.