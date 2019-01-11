Потому что может. Житель Италии захотел кофе и слетал за ним на вертолёте

Очевидцы рассказали, что мужчина приземлился на площади города, перекусил и улетел.

Житель итальянской области Пьемонт посадил вертолёт на площади города, чтобы перекусить в баре и выпить кофе, пишет газета La Repubblica.

Эпизод произошёл на севере страны в одном из горных городков 26 декабря, в День святого Стефана. Жители города, отмечавшие праздник, увидели, как приземлился вертолёт, из него вышел мужчина и направился в заведение.

По словам очевидцев, он перекусил, извинился за неудобство и улетел. Вскоре его нашли полицейские и привлекли к ответственности за полёт без разрешения над населёнными пунктами и несоблюдение норм авиабезопасности.

Как отмечается, мужчина оказался инструктором одной из лётных школ. Полицейским он рассказал, что хотел съесть немного поленты и выпить чашку кофе. Также он упомянул, что отправил заявку на полёт по электронной почте, но каким-то образом его письмо перешло в черновики почтового ящика.