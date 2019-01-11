Опубликован рейтинг самых многообещающих музыкантов 2019 года

Опубликован ежегодный рейтинг многообещающих музыкантов, которые могут стать лучшими исполнителями в 2019 году. Список составлен Би-би-си.
Первую строчку рейтинга BBC Sound of 2019 занял 23-летний франко-британский рэпер Octavian. Отмечается, что ранее публичную поддержку музыканту выразил его коллега по сцене, канадский рэпер Дрейк.
Второе место рейтинга досталось американке Микаэле Штраус, известной под сценическим псевдонимом King Princess. Третье место — у певицы Грейс Картер.
Ранее победителями ежегодного опроса Sound of становились 50 Cent, Адель, Сэм Смит, группа Haim и норвежская исполнительница Сигрид.
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