Кожемяко пообещал обновить автобусный парк Владивостока после крупного ДТП

Автобусный парк Владивостока будет обновлён после крупного ДТП, где участниками аварии стали семь машин, в том числе микроавтобус, а пострадали двое детей и 13 взрослых. Такое обещание дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, отмечает пресс-служба администрации края.

Сообщается, что руководитель региона обсудил итоги расследования дорожно-транспортного происшествия и навестил пострадавших в больнице.

— Губернатор пояснил, что во избежание повторения таких серьёзных ДТП с участием общественного транспорта система перевозок Владивостока претерпит серьёзные изменения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в прошлом году по его поручению власти совместно с ГИБДД начали проверки автобусов и их водителей. Как отметил глава региона, необходимость приобретения новых автобусов для города обсуждалась ранее.

— Создание сети муниципального транспорта, в котором водители следят за безопасностью и дорожат своей работой, повлечёт за собой и то, что другие компании-перевозчики вынуждены будут соответствовать этим требованиям, либо им придётся уходить с маршрутов, — сказал Кожемяко.