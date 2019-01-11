В Москве экс-главу воздушной разведки ДНР отправили в тюрьму за мошенничество

К такому же сроку был приговорён и сообщник Дмитрия Лысаковского — Пётр Чихун. Третий фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы.

Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и приговорил бывшего главу воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

— Лысаковский признан виновным в мошенничестве и приговорён к шести годам колонии, такой же срок получил его сообщник Пётр Чихун, — прокомментировали в суде.

Как отмечается, ещё одного фигуранта дела — Михаила Чернова — приговорили к 11 годам лишения свободы.

Суд признал Лысаковского, Чихуна и Чернова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Была установлена причастность мужчин к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Здание было построено для семьи декабриста Михаила Нарышкина архитектором Матвеем Казаковым.

Мать Лысаковского Татьяна Коцубанова после судебного заседания заявила агентству, что приговор будет обжалован.

Ранее Лайф сообщал, что подозреваемая в причастности к рейдерскому захвату бывшая арбитражная судья Ирина Баранова уехала из России в Майами. В США уехал и адвокат Евгений Рыжов, также подозреваемый в причастности к захвату здания. Мужчина заявил, что уголовное дело против него было заведено незаконно.