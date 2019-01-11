Украина оценила ущерб от введения Россией сельскохозяйственного эмбарго

В конце декабря 2018 года Правительство РФ запретило импорт более 50 товаров "родом" из Незалежной.

Введение Россией сельскохозяйственного эмбарго на украинскую продукцию окажет минимальное влияние на Незалежную, поскольку сокращение объёмов экспорта товаров в РФ продолжается с 2012 года. Об этом заявило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

— Экспорт сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году, — приводит "Интерфакс-Украина" сообщение ведомства.

В ведомстве пояснили, что доля России в общей структуре экспорта украинского сельскохозяйственного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.

В конце декабря 2018 года Правительство РФ опубликовало список из более чем 50 товаров, которые отныне запрещено ввозить в страну с Украины. Под эмбарго, в частности, оказались пшеница, хлеб, пиво, вино, подсолнечное масло, консервированные овощи, шоколад, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба, а также икра. Меры стали ответом на введение Киевом санкций в отношении Москвы.