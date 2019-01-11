Украина оценила ущерб от введения Россией сельскохозяйственного эмбарго

Введение Россией сельскохозяйственного эмбарго на украинскую продукцию окажет минимальное влияние на Незалежную, поскольку сокращение объёмов экспорта товаров в РФ продолжается с 2012 года. Об этом заявило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.
— Экспорт сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году, — приводит "Интерфакс-Украина" сообщение ведомства.
В ведомстве пояснили, что доля России в общей структуре экспорта украинского сельскохозяйственного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.
В конце декабря 2018 года Правительство РФ опубликовало список из более чем 50 товаров, которые отныне запрещено ввозить в страну с Украины. Под эмбарго, в частности, оказались пшеница, хлеб, пиво, вино, подсолнечное масло, консервированные овощи, шоколад, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба, а также икра. Меры стали ответом на введение Киевом санкций в отношении Москвы.
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