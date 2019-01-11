"Отмирание инстинкта". Онищенко высмеял идею приучать детей к хорошему алкоголю

Парламентарий заявил, что все напитки вредны независимо от качества производства.

Депутат Геннадий Онищенко раскритиковал предложение представителя ЛДПР Андрея Свинцова приучать детей к хорошему алкоголю. Свою позицию политик высказал в беседе с Лайфом.

— У нас есть законодательство в стране. Независимо от того, родитель это или не родитель, осмысленно давать ребёнку пить алкоголь — это уже нарушение действующего закона, даже по формальным признакам, — отметил Онищенко.

По его мнению, такое предложение могло возникнуть только у тех, у кого "произошло отмирание инстинкта" сохранения своего потомства. И ставить эксперименты над детьми — это "безграмотная цель".

— Хорошего алкоголя нет, алкоголь весь вредный, от начала до конца, в любых дозах. И исходящая от родителей инициатива сразу снимает у ребёнка барьер относительно того, раз мне папа предлагает или мама, близкий родственник, старший, значит, это всё разрешено, — сказал Онищенко.

Депутат подчеркнул, что без алкоголя человек живёт лучше, чем тот, кто регулярно выпивает. Он добавил, что предложение приучать детей к хорошему алкоголю не закрепят законодательно.

Напомним, депутат от ЛДПР Андрей Свинцов считает, что россиянам следует приучать подрастающих детей к хорошему алкоголю, чтобы в дальнейшем обезопасить их от отравления суррогатом.