Лукашенко предупредил, что Белоруссию будут "пробовать на зуб"

Лидер страны отметил, что ближайшие два года — 2019 и 2020 — будут для страны и населения непростыми.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие годы страну будут "пробовать на зуб". Об этом он рассказал во время приёма по случаю старого Нового года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

— Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что население должно быть готово ответить на этот вопрос.

— Я абсолютно убеждён, что мы найдём достойный ответ, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее на встрече с российскими журналистами в Минске Лукашенко заявил, что чувствует угрозу потери суверенитета страны, исходящую от других государств.