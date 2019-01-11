Лукашенко предупредил, что Белоруссию будут "пробовать на зуб"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие годы страну будут "пробовать на зуб". Об этом он рассказал во время приёма по случаю старого Нового года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
— Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим, — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что население должно быть готово ответить на этот вопрос.
— Я абсолютно убеждён, что мы найдём достойный ответ, — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее на встрече с российскими журналистами в Минске Лукашенко заявил, что чувствует угрозу потери суверенитета страны, исходящую от других государств.
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