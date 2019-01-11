Фокус-покус. Эксперт объяснил появление "девятка" яиц на прилавках

Арсен Даллакян выразил мнение, что производитель решил убрать одно яйцо из упаковки, а цену оставить прежнюю — мол, за количеством никто не следит.

Маркетолог Арсен Даллакян в беседе с Лайфом назвал появление на прилавках российских магазинов коробок с девятью яйцами очень успешным маркетинговым ходом. По его мнению, нововведение является попыткой заработать на невнимательности граждан.

— Люди привыкли, что в упаковке десяток, и, соответственно, они не фиксируют, что там может быть 6, 8, 9. То есть их внимание направлено только на цены, — считает эксперт в психологии поведения потребителей.

Даллакян выразил мнение, что некий "умный, грамотный производитель" решил убрать одно яйцо из упаковки, а цену оставить прежнюю — мол, за количеством никто не следит. Таким образом, у него увеличивается прибыль.

— Прекрасный, очень успешный маркетинговый ход. Он повысил свою маржу, привлекает клиентов старой ценой — более дешёвой, чем у остальных, наверное. А там не 10, а 9 [яиц], — заключил собеседник Лайфа.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на необычную упаковку куриных яиц — вместо привычного десятка их девять. Создатель "девятка" — птицефабрика "Вараксино" — заверил, что новинка не связана с повышением цен или маркетинговыми ходами.