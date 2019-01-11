В Новгороде пациент умер в очереди к врачу

По предварительным данным, мужчина недавно перенёс инфаркт и готовился к госпитализации и последующей операции.

Пациент скончался в холле поликлиники в Великом Новгороде, ожидая приёма у врача. Об этом сообщает портал "Ваши новости" со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

— В холле поликлиники № 4 посетителю стало плохо, он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно, — рассказали в пресс-службе.

Прибывшие медики службы скорой помощи не смогли реанимировать пациента.

По предварительным данным, в поликлинику мужчина пришёл для подготовки к госпитализации. Он готовился к операции из-за перенесённого недавно инфаркта.

Очевидцы рассказали, что у мужчины могли возникнуть проблемы с сердцем. По их словам, перед потерей сознания он держал себя за грудь.