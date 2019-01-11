В Новгороде пациент умер в очереди к врачу

Пациент скончался в холле поликлиники в Великом Новгороде, ожидая приёма у врача. Об этом сообщает портал "Ваши новости" со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
— В холле поликлиники № 4 посетителю стало плохо, он потерял сознание. Ему попытались оказать экстренную помощь, но безрезультатно, — рассказали в пресс-службе.
Прибывшие медики службы скорой помощи не смогли реанимировать пациента.
По предварительным данным, в поликлинику мужчина пришёл для подготовки к госпитализации. Он готовился к операции из-за перенесённого недавно инфаркта.
Очевидцы рассказали, что у мужчины могли возникнуть проблемы с сердцем. По их словам, перед потерей сознания он держал себя за грудь.
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