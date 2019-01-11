"Есть средство?" Беременная Джессика Симпсон ужаснула фотографией опухшей ноги

Пользователи Сети порекомендовали актрисе обратиться к врачам, а не к незнакомцам в Интернете.

Известная американская актриса Джессика Симпсон совсем скоро родит третьего ребёнка, но сейчас ей приходится бороться с неприятной стороной беременности. На своей странице в "Инстаграме" она опубликовала фото сильно опухшей ноги и попросила подписчиков о помощи.

— Есть какое-нибудь средство?! Помогите! — говорится в подписи под фото.

Снимок ужаснул её подписчиков. Многие выразили сочувствие, другие предложили ей обратиться к врачам, а не к незнакомцам в Интернете.

— Воспользуйся каплями чёрного морского мха и надень компрессионные носки, — говорит один из подписчиков.

— Больше лежи, — рекомендует другой.

Ещё один посоветовал не носить каблуки и поднимать ноги выше уровня сердца.