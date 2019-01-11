Тысячи сотрудников ФБР отстранены от работы из-за шатдауна

Функционирование госслужбы оказалось под угрозой, так как это замедляет ход расследований.

Почти 5 тысяч спецагентов ФБР, аналитиков разведки, адвокатов и других сотрудников ведомства ушли в неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы федеральных ведомств в США. Об этом сообщает издание Defense One.

По словам президента Ассоциации агентов ФБР Тома О'Коннора, сложившаяся ситуация приводит к сокращению штата, что сказывается на выполнении критически важных функций ведомства.

О'Коннор не стал уточнять, на какие расследования повлиял шатдаун, но отметил, что из-за отсутствия финансирования госслужба не может функционировать в полной мере.

Сотрудники ФБР считают, что частичная приостановка работы федеральных ведомств страны, которая уже стала самой длительной из всех, представляет угрозу национальной безопасности США.

Напомним, шатдаун правительства начался в США 22 декабря и продолжается 21 день.